Госкорпорация «Росатом» определила график и географию субсидируемых каботажных перевозок по Северному морскому пути на 2024 год

Старт первого в этом году рейса намечен на 14 июля. Он пройдёт по маршруту Архангельск — порт Восточный — Архангельск с заходами в порты Сабетта, Корсаков, Певек, Магадан и Петропавловск-Камчатский, сообщается в тeлеграм-канале «Росатома».

Второй рейс запланирован на 1 августа по маршруту Архангельск — Певек — Архангельск. Третий рейс стартует с востока на запад — судно выйдет из порта Восточный 13 августа и дойдёт через Петропавловск-Камчатский до Санкт-Петербурга к 15 сентября.

«География рейсов по сравнению с прошлым годом расширяется: количество портов для субсидируемых каботажных рейсов увеличено с 11 до 14. Окончательный пул заявок на каботажные грузоперевозки будет сформирован к 1 июля 2024», — прокомментировал спецпредставитель Росатома по вопросам развития Арктики Владимир Панов.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММП».