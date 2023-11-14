Госпаблики стали самой удобной и точной системой коммуникации между представителями власти и гражданами - Андрей Цепелев

Число подписчиков государственных пабликов в Мурманской области достигло 1 млн 293 тысячи 870. Об этом рассказал руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Всего на данный момент в нашем регионе функционирует более 900 госпабликов. По словам Артёма Марышева, официальные страницы госучреждений позволяют оперативнее решать вопросы, возникающие у граждан, и предоставлять актуальную информацию о работе ведомств: «Сообщества в соцсетях со статусом официальных пабликов — важный канал информирования пользователей. Такие сообщества имеют высокий уровень доверия. Благодаря совместной работе ЦУР Мурманской области и регионального правительства количество таких сообществ продолжает расти ежемесячно», — отметил руководитель ЦУР Мурманской области Артём Марышев.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно в России у госпабликов 115 миллионов подписчиков.

«В госпабликах на сегодня суммарно 115 млн подписчиков, из которых почти 46 млн уникальных. Все паблики сегментированы по территориальному признаку: от федерального уровня до сельских поселений. При этом они разделены по тематике: сферы культуры, спорта, образования, здравоохранения и так далее. Это самая масштабная и при этом самая точная система информирования граждан о сервисах учреждений и в целом о работе власти. Для АНО «Диалог Регионы» и ЦУР это большая ответственность — развивать госпаблики в регионах», — сказал Андрей Цепелев на форуме «ПРОФ-IT».

Он отметил, что госпаблики стали самой удобной и точной системой коммуникации между представителями власти и гражданами.

В Мурманской области для администраторов госпабликов регулярно проводятся образовательные семинары, которые позволяют повысить качество ведения страниц и коммуникации с подписчиками. С начала года было проведено 10 мероприятий, на которых обучились 280 человек.

Фото: https://gov-murman.ru