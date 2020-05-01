Госпитальное судно «Свирь» Северного флота предлагают использовать в крупных портовых городах в борьбе скоронавирусом

Академик Российской академии наук, генерал-майор медицинской службы Юрий Щербук предложил коллегам обратиться к Владимиру Путину с предложением направить госпитальные судна ВМФ в крупные портовые города для поддержки местных больниц в борьбе с коронавирусом.

По данным ТАСС, такое мнение он высказал на недавнем онлайн-собрании отделения медицинских наук РАН.

Речь шла о судах, представляющих собой плавучие военно-морские госпитали с необходимым оборудованием и оснащением, высокопрофессиональными экипажами медицинских специалистов.

В частности, учёный предложил перевести в Санкт-Петербург из Североморска госпитальное судно «Свирь» и прикомандировать его к «Ленэкспо», где развернут госпиталь для инфицированных COVID-19 с легкой формой заболевания. На борту судна расположены 100 госпитальных коек, 200 мест для отдыха и 450 эвакуационных мест, а также терапевтическое и хирургическое отделения, поликлиника и профилакторий.

По мнению академика, это значительно расширит возможности госпитальной базы, позволит избежать эвакуации больных в другие лечебные учреждения Северной столицы, не вынося инфекцию за пределы базы и оказывая на месте неотложную терапевтическую и хирургическую помощь имеющим сопутствующую патологию больным с коронавирусом.