«Атомная регата-2025»: в «атомных» городах продолжается марафон мероприятий, посвящённых празднованию 80-летия атомной промышленностиБолее 67 тысяч жителей Мурманской области отдали свои голоса за благоустройство в рамках всероссийского голосования
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 18:30

Господдержка домохозяек: 57% россиян одобряют, 16% против, 27% затрудняются с оценкой

6 из 10 россиян поддерживают законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек, каждый шестой выступает против. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В Госдуму внесён законопроект о ежемесячной выплате регионального прожиточного минимума для домохозяек и домохозяев. Денежное пособие предназначено неработающим трудоспособным россиянам, которые занимаются домашним хозяйством, в том числе ухаживают за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также заботятся о престарелых родителях. Обязательное условие — постоянное проживание с семьей. Для новых граждан РФ право на выплату появится только после 5 лет проживания в России. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 2 прожиточных минимума региона.

Согласно данным опроса, 57% россиян поддерживают инициативу: «Уход за детьми требует много сил и времени»; «Труд домохозяйки —точно такой же труд, как и любого другого работника»; «У меня родители 1 группы инвалидности. Мне приходится работать и ухаживать —это очень тяжело». 16% выступили против: «Пособия должны быть адекватными: например, для тех, кто не работает и ухаживает за инвалидом, — полноценная зарплата сиделки»; «На детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы выплачивается пенсия»; «Кто недавно получил паспорт, тот может претендовать на выплаты не раньше, чем через 15 лет проживания в России». 27% затруднились с ответом: «В таких законах много подводных камней, которые при разработке сложно учесть. А потом появляется много лиц, которые превращают хорошую инициативу в мошенническую схему».

Интересно, что законопроект одинаково поддерживают как мужчины, так и женщины. При этом исследование, проведённое в октябре прошлого года, показало, что желание посвятить себя домашнему хозяйству чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, тогда как женщины, являющиеся основными добытчиками в семьях, резко против такого сценария.

Чем старше участники опроса, тем больше среди них сторонников инициативы: среди молодёжи до 35 лет таких 51%, а среди граждан старше 45 лет — уже 66%. С ростом уровня доходов растёт и лояльность к инициативе: среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц одобряют нововведение 47%, среди тех, чья зарплата составляет от 100 тысяч рублей, таких 64%.

Время проведения опроса: 19—23 июня 2025 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)C начала года мурманские работодатели разместили более 1 тысячи вакансий в сфере медицины и фармацевтики
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Никита
24.06.25 06:32
Где горячая вода на улице Трудовых резервов??? Обещанная
Комментарий к новости:Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 июня
VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
-Правовая консультация (18+)Отделение СФР по Мурманской области назначило единое пособие 435 беременным женщинам
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:40«Хроники московского быта». Документальный фильм (16+)01:35«Медленное ТВ-Камин».07:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Задолженность по заработной плате федерального бюджета и субъектов РФ отсутствует, а долги по зарплате в стране в мае выросли на 12,2%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 62 копейки, доллар прибавил почти 26 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС включён в работу энергоблок №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 июня-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Депутаты областной Думы обсудили дополнительные меры социальной поддержки для многодетных семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»