Господдержка домохозяек: 57% россиян одобряют, 16% против, 27% затрудняются с оценкой

6 из 10 россиян поддерживают законопроект о ежемесячных выплатах для домохозяек, каждый шестой выступает против. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В Госдуму внесён законопроект о ежемесячной выплате регионального прожиточного минимума для домохозяек и домохозяев. Денежное пособие предназначено неработающим трудоспособным россиянам, которые занимаются домашним хозяйством, в том числе ухаживают за детьми старше 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, а также заботятся о престарелых родителях. Обязательное условие — постоянное проживание с семьей. Для новых граждан РФ право на выплату появится только после 5 лет проживания в России. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 2 прожиточных минимума региона.

Согласно данным опроса, 57% россиян поддерживают инициативу: «Уход за детьми требует много сил и времени»; «Труд домохозяйки —точно такой же труд, как и любого другого работника»; «У меня родители 1 группы инвалидности. Мне приходится работать и ухаживать —это очень тяжело». 16% выступили против: «Пособия должны быть адекватными: например, для тех, кто не работает и ухаживает за инвалидом, — полноценная зарплата сиделки»; «На детей-инвалидов, инвалидов с детства I группы выплачивается пенсия»; «Кто недавно получил паспорт, тот может претендовать на выплаты не раньше, чем через 15 лет проживания в России». 27% затруднились с ответом: «В таких законах много подводных камней, которые при разработке сложно учесть. А потом появляется много лиц, которые превращают хорошую инициативу в мошенническую схему».

Интересно, что законопроект одинаково поддерживают как мужчины, так и женщины. При этом исследование, проведённое в октябре прошлого года, показало, что желание посвятить себя домашнему хозяйству чаще возникает у мужчин, чьи жены зарабатывают больше, тогда как женщины, являющиеся основными добытчиками в семьях, резко против такого сценария.

Чем старше участники опроса, тем больше среди них сторонников инициативы: среди молодёжи до 35 лет таких 51%, а среди граждан старше 45 лет — уже 66%. С ростом уровня доходов растёт и лояльность к инициативе: среди респондентов с доходом до 50 тысяч рублей в месяц одобряют нововведение 47%, среди тех, чья зарплата составляет от 100 тысяч рублей, таких 64%.

Время проведения опроса: 19—23 июня 2025 года.