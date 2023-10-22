Господдержка: как узнать о своих льготах и положенных выплатах и претендовать на них. Инструкция от hh.ru

Государство регулярно вводит новые льготы и меры социальной поддержки. Чтобы узнавать, какие гарантии положены именно вам, не обязательно мониторить различные сайты. Специалисты hh.ru рассказывают,, как в несколько кликов получить всю персонализированную информацию «в одном окне».

Если у вас есть учётная запись на портале «Госуслуги»

Зайдите на портал под своей подтверждённой учётной записью.

Выберите раздел «Справки и выписки», а в нём — услугу «Сведения о назначенных социальных выплатах и льготах».

Нажмите «Начать».

Выберите нужный период — вы можете запросить данные за последние полгода, год, 2 года или за любой период с 2018 года.

Ожидайте выписку, она придёт в личный кабинет на «Госуслугах». В ней будет указан размер и срок по каждой выплате.

Ещё один путь — выписку с мерами соцподдержки, назначенными за последний год, можно скачать в «личном кабинете», в разделе о льготах и выплатах.

Если у вас нет учётной записи на портале «Госуслуги»

Обратитесь в любое отделение Социального фонда. Напомним, с 1 января 2023 года это ведомство объединило в себе Фонд социальной защиты и ПФР. Потребуется взять с собой документы, удостоверяющие личность.

Если в выписке ошибка

Обнаружили в выписке ошибку или там нет пособия, которое вы уже получаете? Отправьте в Соцфонд обращение об ошибке. Это легко сделать онлайн:

1) Откройте форму обращения на сайте Соцфонда.

2) Заполните обращение. Когда база данных обновится, вам придёт уведомление.

3) Повторно закажите выписку о назначенных мерах социальной поддержки.

Не верьте мошенникам!

Распространённый вид мошенничества — сообщить гражданину, что ему положена выплата, и предложить перейти на сайт для оформления заявления. Злоумышленники запускают фейковые сайты госуслуг, звонят от лица сотрудника соцзащиты, обещают выплаты на детей или перевод денег для открытия «резервного фонда». Доверчивые люди вводят свои личные данные и реквизиты банковской карты. Как легко догадаться, никакую выплату они не получат, а вот заработанных денег лишатся или попадут в кредитное рабство.