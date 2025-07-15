Господдержка в 450 тысяч рублей на ипотеку для молодых семей с 2 детьми — хорошо, но мало

63% россиян поддерживают инициативу депутатов о предоставлении молодым родителям двух детей выплаты в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Одна из фракций партий внесла в Госдуму законопроект, согласно которому молодые семьи, где возраст родителей не превышает 26 лет и где родился второй ребёнок, получат право на выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Инициативу поддерживают 63% россиян, тогда как 14% выступают против. Даже среди сторонников есть мнение, что мера недостаточна: «Сумма небольшая, нужно в разы больше». Критики более резки в оценках: «Чистый популизм! Сначала снизьте грабительские ипотечные ставки».

Поддержка законопроекта чуть выше среди мужчин, чем среди женщин (64% против 62% соответственно). Чаще за инициативу голосуют россияне старше 45 лет (69%), тогда как среди опрошенных до 35 лет таких 61%, а среди граждан от 35 до 45 лет — 58%. Респонденты возмущаются: «Почему ограничение 26 лет, если возраст молодёжи подняли до 45 лет?»; «Затраты на ребёнка огромные, а этой суммой невозможно погасить ипотеку».

Больше всего же сторонников инициативы среди имеющих детей россиян: 71% против 56% среди бездетных.

Время проведения опроса: 7—10 июля2025 года.