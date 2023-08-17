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Мурманская область. Арктика (16+)17.08.23 13:30

Госпошлина за регистрацию права собственности: как платить и можно ли вернуть

Чтобы зарегистрировать право собственности на объект недвижимости, нужно внести сведения о нем в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и оплатить госпошлину.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, пошлина — это законодательно установленный сбор, который уплачивается за юридически значимые действия госучреждений. Пошлину за регистрацию права собственности (при купле-продаже, ипотеке, дарении недвижимости) должны платить и юридические, и физические лица. Она может быть оплачена как до подачи документов, так и после.

Однако часто встречаются ситуации, когда люди сталкиваются с необходимостью вернуть госпошлину.

Есть несколько причин для возврата госпошлины, рассмотрим три основные:

1.      Ошибки при её оплате, например, если была указана неправильная сумма или были использованы неправильные реквизиты.

2.      Заявитель не соответствует требованиям для получения услуги. Например, если заявитель не имеет права оплачивать госпошлину от имени правообладателя.

3.      Заявитель так и не обратился за услугой, за которую была оплачена госпошлина.

Управление Росреестра по Мурманской области проанализировало случаи обращений за возвратом государственной пошлины в первом полугодии 2023 года. Из 175 обращений за возвратом в более чем 60 % случаев госпошлина была либо уплачена в большем размере, либо люди отказались от подачи документов.

«Для возврата государственной пошлины необходимо обратиться с соответствующим заявлением в офис МФЦ, с приложением оригиналов квитанций об оплате. Однако всех этих дополнительных посещений офисов МФЦ можно избежать, если следовать простому правилу – оплачивать госпошлину только после додачи документов и по квитанции, которую выдадут специалисты МФЦ или, которая сформируется в «личном кабинете», если вы подаете документы через электронные сервисы», - поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Мурманской области Элеонора Кукунова.

Как уточнили в ведомстве, при приёме документов сотрудник МФЦ формирует квитанцию, в которой указана сумма платежа, а также уникальный идентификационный номер (УИН). В дальнейшем при поступлении документов в регистрирующий орган программный продукт сам находит по УИН сведения о поступлении денежных средств и загружает их в систему.

Фото: https://gosgo.ru/mozhno-li-v-mfcz-oplatit-gosposhlinu-registraczii-prava-sobstvennosti-nedvizhimosti/

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