Госпошлины при сделках с недвижимостью увеличились с 1 января

Так, пошлина за госрегистрацию прав, ограничений и обременений недвижимости, а также сделок с ней будет зависеть от кадастровой стоимости объекта, сообщил журналисту «Российской газеты» эксперт Российской гильдии риэлторов по правовым вопросам Екатерина Горнова.

Для физлиц она составит 4 тысячи рублей, если кадастровая стоимость не превышает 20 млн рублей или она не определена. Если кадастровая стоимость больше, то госпошлина составит 0,02% кадастровой стоимости на дату обращения (но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тысяч рублей). Пошлина за одновременную постановку объекта на кадастровый учёт и регистрацию права поднимется до 6 тысяч рублей, если кадастровая стоимость меньше 20 млн рублей или не определена.

Если больше, то нужно будет заплатить 2 тысячи рублей, плюс 0,02% кадастровой стоимости (но не менее 0,02% цены сделки и не более 500 тысяч рублей). Госпошлина за постановку на кадастровый учёт подорожает для физлиц до 2 тысяч рублей при создании (образовании) объекта и до 1 тысячи рублей - при изменении сведений о нём.

Увеличится и госпошлина за предоставление сведений из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Так, выписка об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект будет стоить 920 рублей для физлиц (и 580 рублей - электронная). Выписка о содержании правоустанавливающих документов будет стоить 1360 рублей и 900 рублей бумажная и электронная соответственно.