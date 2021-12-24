Госпрограмма Мурманской области «Образование и наука» будет скорректирована

Губернатор Андрей Чибис подписал постановление правительства Мурманской области «О внесении изменений в государственную программу Мурманской области». Согласно данному постановлению, в государственной программе «Образование и наука» расходы из областного бюджета будут приведены в соответствие с уточненными параметрами межбюджетных денежных средств, доведенных до Мурманской области из федерального бюджета, а также уточнением размера софинансирования за счёт средств областного бюджета.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, изменения коснутся финансового обеспечения национальных проектов в общем и среднем образовании, а также перераспределения средств из областного бюджета местным бюджетам на укрепление и обновление материально-технической базы образовательных организаций.