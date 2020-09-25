Госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса будет актуализирована и продлена до 2030 года

Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев. «Все обозначенные цели и траектории достижения будут учтены при актуализации госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса, действие которой будет продлено до 2030 года. В настоящий момент в Росрыболовстве ведётся работа по подготовке предложений по внесению изменений в госпрограмму», - сказал он, выступая на коллегии Росрыболовства.

В прошлом году госпрограмма была актуализирована - объёмы ожидаемого финансирования предусмотрены по 2024 год включительно.

«Оптимизация этого документа не повлияет на его ключевую философию: оказание всей возможной государственной поддержки отрасли», - подчеркнул Патрушев. Долгосрочный вектор развития отрасли сформулирован в стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года, напомнил он. Документ был утверждён в конце прошлого года.

Цели стратегии, в частности, предусматривает: увеличение валовой добавленной стоимости за счет развития производства продукции глубокой переработки до 418 млрд рублей; обеспечение среднедушевого потребления рыбопродуктов в объеме не менее 22 кг в год в живом весе; рост производительности труда в 1,4 раза; укрепление лидерства на мировых рынках рыбной продукции. «Все эти цели, установленные в рамках документа, соответствуют ожиданиям руководства страны, а проведенный нами анализ обосновывает реалистичность их достижения», - отметил глава Минсельхоза.

Для этого необходимо обеспечить опережающий экономический рост рыбохозяйственного комплекса, оптимизировать госрегулирование и создать благоприятные условия для привлечения инвестиций, а также активнее развивать отраслевую науку и образование, заявил он.

«Безусловно, реализация стратегии также способствует решению задач по обеспечению продовольственной безопасности нашей страны. В 2019 году отрасль смогла достигнуть планки доктрины по обеспечению рыбой в 143%. Прогноз на 2020 год - 150%. Это говорит о том, что у России имеются широкие возможности для развития экспорта. Напомню, к 2024 году мы должны поставлять на внешние рынки рыбной продукции на 8,5 млрд долларов», - добавил Дмитрий Патрушев.