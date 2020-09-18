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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.20 14:05

Госпрограмму по развитию Арктики планируется увеличить на 11 млрд рублей в 2021-2022 гг.

Планируемое финансирование государственной программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» на 2021 и 2022 годы увеличено на 10,9 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая есть в распоряжении ТАСС.

«Предусмотренные в законопроекте объёмы бюджетных ассигнований по сравнению с объёмами в 2021 году увеличены на 4,3 млрд рублей, в 2022 году - на 6,6 млрд рублей, в 2023 году, по сравнению с объёмами, предусмотренными законопроектом на 2022 год, уменьшены на 113,5 млн рублей», - говорится в пояснении.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию госпрограммы в 2021 году, составят 4,4 млрд рублей, в 2022 году - 6,65 млрд рублей, в 2023 году - 6,5 млрд рублей.

Уточняется, что изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы «Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации» обусловлено увеличением бюджетных ассигнований на мероприятия по научно-методическому сопровождению комплексного развития территорий Арктики в 2023 году на 1,5 млн рублей.

Сейчас ведётся работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года. На основе стратегии разрабатывается госпрограмма развития Арктики, которая будет предусматривать конкретные шаги, в том числе по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест. Кроме того, утверждены льготы для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике. Они предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций.

 

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