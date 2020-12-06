Госпрограммы Мурманской области, включённые в проект областного бюджета на 2021-2023 годы, рассмотрены профильными комитетами Мурманской областной Думы

В рамках обсуждения проекта закона Мурманской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в региональном парламенте в течение первой недели декабря прошли заседания восьми профильных комитетов, на которых были рассмотрены 17 государственных программ Мурманской области, ставших основой для формирования проекта областного бюджета на предстоящую «трёхлетку», а также расходы по направлениям непрограммной деятельности.

В ходе заседаний руководитель регионального Минфина Михаил Селезнёв доложил об основных характеристиках областного бюджета и представил региональным парламентариям распределение расходов на реализацию госпрограмм Мурманской области и непрограммных направлений деятельности. Представители профильных ведомств рассказали о конкретных мероприятиях госпрограмм и ожидаемых результатах их реализации.

Особое внимание было уделено строительству, реконструкции и ремонтам объектов образования, культуры, спорта в муниципалитетах, модернизации первичного звена здравоохранения, приобретению нового оборудования для проведения высокотехнологичных операций на территории региона.

Также в ходе обсуждений были затронуты вопросы обеспечения занятости населения, цифровизации городского хозяйства, обеспечения общественной безопасности, благоустройства дворовых территорий, очистки лесов от мусора, ликвидации накопленного экологического ущерба.

Рассмотрены изменения действующей системы распределения полномочий в сфере регулярных перевозок путем централизации таких полномочий на одном уровне, установления единых подходов нормативно-правового регулирования отрасли региональным законодательством.

Как сообщает региональное Министерство финансов, по итогам проведенных заседаний парламентарии рекомендовали Мурманской областной Думе принять проект бюджета на 2021 год и плановый период в первом чтении.