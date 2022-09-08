Госслужащие, риэлторы, топ-менеджеры: кому ещё за два года работодатели подняли зарплату на 8000 рублей и больше

Лидером по росту средней предлагаемой зарплаты в Мурманской области за последние два года стала сфера «Государственная служба, некоммерческие организации» - прирост зарплаты 72% или более 26000₽. На втором месте по росту дохода за последние годы – сфера консультирования (как правило, это коснулось риелторов, бизнес-аналитиков, брокеров по продажам недвижимости) (+57% или более 27000₽). На третьем – сфера «Высший менеджмент», здесь специалистам теперь заплатят на 42% или 21900₽ больше, чем двумя годами ранее.

За последние два года в 20 из 28 профессиональных сфер рынка труда Мурманской области работодатели планомерно поднимали средние предлагаемые зарплаты. Эксперты hh.ru выяснили, в каких сферах зарплата за 2 года выросла сильнее всего, а где наоборот стала меньше.

Лидером по росту средней предлагаемой зарплаты в Мурманской области за последние два года стала сфера «Государственная служба, некоммерческие организации» - прирост зарплаты 72% или более 26000₽. На втором месте по росту дохода за последние годы – сфера консультирования (как правило, это коснулось риелторов, бизнес-аналитиков, брокеров по продажам недвижимости) (+57% или более 27000₽). На третьем – сфера «Высший менеджмент», здесь специалистам теперь заплатят на 42% или 21900₽ больше, чем двумя годами ранее.

Также по сравнению с пандемийными показателями сильно выросли зарплаты в сфере «Бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия» (+25% или более 10200₽), в сфере «Инсталляция и сервис» (23% или более 10000₽) и в области маркетинга и рекламы (+20% или более 9000₽).

Аутсайдерами по росту уровня зарплат за последние два года в Мурманской области оказались сфера обслуживающего и домашнего персонала (-47% или более 33000₽), сфера добычи сырья (-19% или 13900₽), а также сфера фитнеса и салонов красоты и область искусства и масс-медиа (по -12% или 5000₽ в каждой сфере) (наглядно в таблице).