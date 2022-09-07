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Мурманская область. Арктика (16+)07.09.22 09:30

«Гостеприимное «Серебряное ожерелье»: к социальной акции присоединится Мурманская область

В 2022 году историко-культурному и туристскому проекту «Серебряное ожерелье России», созданному по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина, исполняется 10 лет. К юбилейной дате туристско-информационные центры, музеи, туроператоры, библиотеки подготовили много интересных мероприятий: театрализованные экскурсии, однодневные поездки, посещение выставок, всего более 2000 билетов от 50 организаций – абсолютно бесплатно.

Участники акции смогут посетить мастер-классы по рисованию и изготовлению свечи в ракушке от морского гребешка в Мурманской области, отправиться на живописный остров Коневец в Ленинградской области, побывать на этнографической программе в настоящем чуме в Ненецком автономном округе, вдохновиться искусством современных мастеров-камнерезов в Музее Фаберже в Санкт-Петербурге, посетить авторскую театрализованную экскурсию по Кремлю и Ярославову дворищу в Новгородской области – и это только несколько примеров готовящихся активностей.

Запись на мероприятия будет проходить в Клубе путешествующих по Северо-Западу RussiaTravel.club. Ссылки на регистрацию будут опубликованы 6, 7, 8 и 14 сентября 2022 года, а воспользоваться предложениями необходимо в период с 9 по 19 сентября. Для регистрации в Клубе необходимо перейти со смартфона на сайт https://russiatravel.club/ и следовать подсказкам бота.

Акция реализуется по инициативе Национальной ассоциации информационно-туристских организаций при поддержке региональных ТИЦ Северо-Запада. 

Задача акции – продемонстрировать богатство культуры, уникальность и открытость регионов «Серебряного ожерелья». Подобная инициатива познакомит с туристским потенциалом регионов, откроет новые малоизвестные объекты притяжения и покажет знаменитые достопримечательности Северо-Запада с нового ракурса.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в числе партнёров акции – Туристский информационный центр Мурманской области, Мурманский областной краеведческий музей, ООО «Радуга Севера», Великоустюгский туристический центр, Туристко-информационный центр Вологодской области, Фонд ДОМ Замок, Калининградская областная юношеская библиотека им. В. Маяковского, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь Выборгской Епархии Русской Православной церкви (Московский Патриархат), Центр арктического туризма – ТИЦ НАО, Русь Новгородская, ТИЦ «Красная Изба», Музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», Военно-исторический музей-заповедник, Мемориальный комплекс «Линия Сталина», Военно-исторический музей-заповедник - филиал «История Новоржевского края», Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, Музей-макет «Петровская акватория», Филиал №4 ЦГДБ им. А.С. Пушкин, Государственный музей истории религии, ПАНОРАМИК РУФ, Музей Архангельского Пряника-козули, Вельский краеведческий музей им. В.Ф. Кулакова, Каргопольский музей, Музейное объединение «Художественная культура Русского Севера», ООО «Колумб», ООО «ИТАКОС», Комикиновидеопрокат, Городская художественная галерея «Пейзажи Севера», Финно-угорский этнопарк, Национальный музей Республики Коми, Информационно-культурный центр «Дачная столица», Саблинский БИО-ГЕО-лабиринт, Софийская Усадьба, Туристский информационный центр Псковской области, Планетарий, Музей мостов, Музей «Ледокол «Красин», Туроператор «Паритет Плюс», Музей Фаберже, Музей железных дорог России, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, филиал «Музей петербургского авангарда» (Дом М.В. Матюшина), ГК «Астра Марин», «Музей Печати. Мойка, 32», Российский государственный музей Арктики и Антарктики, Историко-культурный музейный комплекс в Разливе, ООО «СканТур», Музей-институт семьи Рерихов.

Фото: https://www.krassever.ru/news/proyekt-serebryanoye-ozherel-ye-rossii-zhdet-bol-shoye-budushcheye-severo-zapad-vse-populyarneye-u-turistov

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