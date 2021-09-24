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Мурманская область. Арктика (16+)24.09.21 17:15

Гостеприимство – это искусство мелочей - в МАГУ прошёл «Диалог на равных» с Александром Елисеевым, председателем регионального комитета по туризму

«Диалог на равных» – это одна из региональных площадок, которые в эти дни работают в Мурманском арктическом государственном университете в рамках Всероссийского студенческого форума.

В канун Всемирного дня туризма студенты профильного направления обучения смогли задать вопросы настоящему практику отрасли, человеку, прошедшему путь от аниматора в студенческие годы, руководителя департамента маркетинга гостиничной сети, коммерческого директора международного познавательного телеканала до главы регионального ведомства по туризму.

Александр Елисеев признался, что влюбился в северную природу, но сразу для себя отметил нехватку сервиса и разрозненность туристических продуктов в регионе. Он возлагает большие надежды на выпускников вуза и призывает студентов много и разнообразно практиковаться в отрасли, чтобы быть разносторонне подкованными, видеть более широкую картину и стать профессионалами в своём деле.

«Мы делаем туризм не для всех, а для каждого. Наша глобальная цель – сделать так, чтобы не только иностранные туристы и жители других регионов России мечтали приехать в Арктику, но и влюбить в регион самих северян, – поделился Александр Елисеев. – Гостеприимство – это искусство мелочей. Помните это всегда и пытайтесь эти мелочи осознать, проверить, применить. Думайте наперёд. Я не знаю ничего лучше практического опыта».

На встрече участники обсудили важный вопрос, касающийся прохождения практики студентов, а именно – выезды на туристические маршруты, объекты, экскурсии. Сейчас МАГУ совместно с комитетом прорабатывают взаимодействие с представителями регионального туристического бизнеса по включению студентов в профессиональное сообщество.

«От нас сейчас зависит то, с каким объёмом практических наработок завтрашний выпускник вуза придёт в бизнес, будет ли у него профессиональная стажировка. И вот здесь мы должны сработать сообща, взаимодействуя и с региональным комитетом по туризму, и с турбизнесом», – подытожила Анна Попова, руководитель Проектного офиса МАГУ.

Как сообщает комитет по туризму Мурманской области, «Диалог на равных» – федеральный проект Росмолодёжи, в рамках которого со студентами встречаются и общаются известные людей из мира политики, спорта, культуры и бизнеса. Формат такого диалога подразумевает живое общение, в ходе которого участники могут обмениваться вопросами и мнениями в рамках темы.

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