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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.25 11:00

Гостей Международного арктического форума ждёт насыщенная культурная и спортивная программа

Сегодня в ходе оперативного совещания губернатор Андрей Чибис представил культурную и спортивную программу Международного арктического форума, который впервые состоится в Мурманске на этой неделе.

«Международный арктический форум – это не только деловая программа и стратегические решения, но и настоящий праздник для жителей и гостей города, который превратит Мурманск в центр культуры, спорта и традиций Севера. Гостей ждёт насыщенная программа, полная гастрономических открытий и незабываемых эмоций», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что начать своё путешествие по культурной площадке форума жителям и гостям региона стоит с гастрономического фестиваля «Вкус Арктики», который будет работать с 25 по 30 марта на улице Воровского, где можно попробовать уникальные блюда северной кухни. Погрузиться в атмосферу традиций в «Саамской деревне» можно будет в центральном сквере Мурманска, где пройдут соревнования по национальным видам спорта: метание аркана, прыжки через нарты, стрельба из арбалета и саамский женский футбол. «Саамская деревня» будет работать с 26 по 30 марта с 11.00 до 21.00.

Зрелищем, которое точно нельзя пропустить, станет ледовое шоу, где будут представлены 10 фигур – символов арктических регионов. Оно пройдёт 26 марта с 17.30 до 19.00 на улице Ленинградской.

26 марта на Центральном стадионе профсоюзов в 20.00 состоится яркое открытие 90-го юбилейного Праздника Севера.

«Это грандиозное событие объединит спортсменов, артистов и гостей со всей страны. Форум в целом станет настоящим праздником культуры и спорта. Любителей активного отдыха ждут снежные бои и другие активности, посвящённые традициям коренных народов Севера. С 25 по 30 марта в рамках Международного традиционного Праздника Севера пройдут соревнования по зимнему парусному спорту, горным лыжам и футболу на снегу – уникальное зрелище, которое стоит увидеть своими глазами. А 29 и 30 марта состоится главное спортивное событие – 51-й Мурманский лыжный марафон, один из пяти лучших марафонов России. В нём примут участие олимпийские чемпионы, чемпионы мира и ведущие лыжники страны», – рассказал Андрей Чибис.

Глава региона подчеркнул, что форум – это не только деловая площадка, но и масштабный фестиваль, наполненный жизнью, традициями и вдохновением.

«Это возможность увидеть, почувствовать и прочувствовать Арктику во всей её красе. Яркие мероприятия украсят жизни Мурманской области и далеко после форума. Поэтому, дорогие гости, оставайтесь в Мурманске дольше, исследуйте регион, наслаждайтесь его природой и гостеприимством», – сказал губернатор.

В обсуждении этого вопроса принял участие председатель регионального парламента Сергей Дубовой.

- Международный арктический форум – это значимое событие для нашего региона, - подчеркнул Сергей Дубовой. - Он пройдёт под девизом «На Севере – жить!». Представлена обширная деловая программа, включающая различные аспекты развития северных территорий, международного сотрудничества, создания комфортной среды для жизни. Проведение такого масштабного мероприятия в Мурманской области, безусловно, привлечёт внимание к нашему региону, создаст благодатную почву для дополнительных инвестиций. Помимо деловой части предусмотрена насыщенная спортивная и культурная программа с учетом особенностей нашего Арктического региона.

Подробнее о запланированных мероприятиях в рамках форума доложили министр культуры Ольга Обухова и министр спорта Светлана Наумова.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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