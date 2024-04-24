Гостей ярмарки «На Севере – светло» в Мурманске ждёт яркая развлекательная программа

27 апреля на улице Воровского в Мурманске начнёт работу традиционная ярмарка «На Севере – светло». Она будет открыта ежедневно с 12.00 до 20.00 по 5 мая.

На ярмарке можно будет приобрести сувениры ручной работы северной тематики, декоративные изделия для дома, свечи, а также пасхальные подарочные наборы. Кроме того, на ярмарке будет представлен широкий ассортимент пасхальных куличей. Поздравить родных со светлым праздником Пасхи и передать привет из Мурманска можно, отправив бесплатную открытку в любую точку России из «Почтового домика».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, для юных северян в ярмарочные дни будет организована насыщенная программа: ребята смогут поучаствовать в творческих мастер-классах в куполе и ярких мероприятиях с играми, танцами и памятными подарками.

Расписание мастер-классов и подробная афиша мероприятий будут опубликованы в группе АНО «СпортКульт51».

Фото: https://gov-murman.ru