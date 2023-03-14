Гости и жители Мурманской области могут получить «Паспорт полярника»

С сегодняшнего дня в офисе Туристского информационного центра региона жители и гости Мурманской области смогут приобрести уникальный туристический сувенир – «Паспорт полярника».

«Паспорт полярника» подтверждает пересечение Полярного круга. Путешественник может собрать на страницах паспорта красивые штампы в популярных туристических местах, а также получить приятные бонусы у партнёров проекта в виде скидок на туры, проживание в отелях и скидки на обслуживание в ресторанах», – отметила Анастасия Иванова, генеральный директор АНО «Туристский информационный центр Мурманской области».

У паспорта есть атрибуты настоящего документа: первые страницы содержат разворот с персональной информацией и номером. Владельцу не потребуется вносить самостоятельно личные данные – при оформлении информация вносится в паспорт вместе с любимой фотографией туриста.

Как сообщает региональный комитет по туризму, в паспорте собран перечень интересных мест Мурманской области, за посещение которых путешественник получит специальные печати. Развороты для печатей оформлены атмосферными иллюстрациями. На последней странице размещены QR-коды, ведущие на социальные сети регионального туристического портала MURMANSK.TRAVEL.

Более подробную информацию можно посмотреть в специальном разделе «Паспорт полярника» на официальном сайте Туристского информационного центра Мурманской области по ссылке.

Также в ближайшее время на сайте станет доступна функция онлайн-бронирования. Актуальная информация будет размещена в социальных сетях и telegram-канале ТИЦ.

Фото: https://gov-murman.ru