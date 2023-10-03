Гости Мурманского областного краеведческого музея совершили автобусную экскурсия в Колу

В прошедшую субботу гости Мурманского областного краеведческого музея имели возможность увидеть старейший город Мурманской области - Колу, а также посетить экспозицию Музея истории г. Кола.

Вместе с опытным музейным экскурсоводом жители и гости Мурманска смогли оценить красоту Воскресенского собора — утраченного деревянного православного храма, шедевра русского деревянного зодчества XVII века, главного здания ансамбля Кольского острога.

Как пишет vk.com/mokm51, на экскурсии можно было узнать, что в 1783 году императрица Екатерина II Великая пожаловала Коле 8000 рублей как самому северному городу в Российской империи. По тем временам – очень большие деньги. На эти средства в начале XIX века была построена Благовещенская церковь, в которой некоторое время размещался отдел нашего музея.

Кольское путешествие закончилось прогулкой по замечательной поморской набережной.

А если вы ещё не успели или не смогли посетить экскурсию в Колу, то не стоит расстраиваться, ведь 7 октября состоится автобусная экскурсия по Мурманску.

Фото: https://vk.com/mokm51?z=photo-91580302_457270403%2Fwall-91580302_18696