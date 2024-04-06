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Мурманская область. Арктика (16+)06.04.24 12:00

«Гостинг»: молодые сотрудники хотят брать на себя лишь те задачи, которые им интересны, и распоряжаться своим временем

А если им что-то не нравится, легко покидают рабочее место без предупреждения, не заботясь об официальной стороне увольнения. Новое явление получило название «гостинг».

С ним сталкивались уже около четверти работодателей, рассказали журналистам «Российской газеты» представители рынка труда.

Сотрудники исчезают с рабочего места так внезапно, что некоторые работодатели всерьёз опасаются за их жизнь и готовы звонить в полицию и объявлять человека в розыск. «В нашей компании был случай, когда новый сотрудник в обеденное время покинул офис и не вернулся на рабочее место без предупреждения и объяснения причин», - рассказывает партнёр и руководитель практики «Антикризисные коммуникации» «КГ Progress» Дмитрий Федюшин. Причём это был первый день нового сотрудника. «Мне на телефон поступило сообщение, в котором сотрудница сообщила, что не готова дальше продолжать работу», - добавил он.

Руководители рассказывают очень похожие истории. «Было несколько прецедентов, когда оформляли человека на работу, он приступал к своим обязанностям, а потом уходил на обед и больше не возвращался», - вспоминает Юлия Василевская, собственник компании «РПК «Геометрия Рекламы». Она отмечает случаи, когда новички забывали вернуть только что выданные им рабочие телефоны. Даже в условиях, когда сотрудник не собирается увольняться, он может вести себя очень свободно и не соблюдать трудовую дисциплину.

«Несколько наших молодых менеджеров по продажам, бывало, не приходили в офис, о чем сообщали только к обеду», - говорит соучредитель группы компаний «Росавтономгаз» Елена Ярд.

На молодёжь не действуют предупреждения о штрафах. «Допустим, штраф тысяча рублей, и они думают: «Не жалко, я лучше сейчас посплю», - приводит она пример.

Вариантов «гостинга» довольно много. Одни соглашаются приехать на собеседование и даже сообщают, что выехали, а потом просто не отвечают на звонки. Другие принимают предложение о работе, но так и не выходят на нее. Третьи пропадают уже в процессе работы. Чаще всего в наиболее сложные моменты: первый рабочий день, момент сдачи проекта. Каждый четвёртый работодатель сталкивался с «гостингом» уже трудоустроенного сотрудника, свидетельствуют данные hh.ru.

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