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Мурманская область. Арктика (16+)06.12.22 12:00

Гостинг на рынке труда: 53% жителей СЗФО сталкивались с ситуацией, когда потенциальный работодатель перестал выходить на связь без всяких причин

Не сталкивались с гостином со стороны компаний лишь 47% местных соискателей, что лишь на 2% выше средних российских показателей. Таким образом, СЗФО занял 1 место по стране по количеству случаев гостинга со стороны работодателей, на втором месте – Приволжский ФО, там с гостингом сталкивались почти 51% местных жителей на третьем – Сибирский ФО (50%) (наглядно на диаграмме 1).

Служба исследований hh.ru в ходе опроса выяснила, что больше половины соискателей, живущих в СЗФО, сталкивались с тем, что работодатели переставали общаться с ними и исчезали в ходе процесса трудоустройства.

Оказалось, что Северо-Западный ФО находится на 1 месте в России по количеству случае гостинга (резкое прекращение каких-либо отношений без предупреждения и объяснения возможных на то причин) со стороны работодателей.

Исследование hh.ru показало, что 31% соискателей из регионов СЗФО сталкивались с тем, что потенциальный работодатель пропадал после проведенного собеседования, не дав обратной связи. Ещё 17% местных соискателей не смогли связаться с работодателем после того, как компания позвала на собеседования. 5% потеряли контакт с работодателем несмотря на то, что компания уже выставила оффер, то есть предложила работу, но без объяснения причин больше не стала общаться с кандидатом.

Не сталкивались с гостином со стороны компаний лишь 47% местных соискателей, что лишь на 2% выше средних российских показателей. Таким образом, СЗФО занял 1 место по стране по количеству случаев гостинга со стороны работодателей, на втором месте – Приволжский ФО, там с гостингом сталкивались почти 51% местных жителей на третьем – Сибирский ФО (50%) (наглядно на диаграмме 1).

В разрезе профессий чаще других страдают от того, что работодатели перестают выходить на связь соискатели из сферы «Маркетинг, пиар, реклама» (66% представителей этой сферы жаловались на гостинг), а также ИТ-сферы (62%) и управления персоналом (60%). Реже других с такой проблемой сталкивались работники сферы «Строительство и недвижимость» (62% опрошенных заявили, что не сталкивались с гостингом), представители сферы транспорта и закупок (по 58% в каждой сфере). 

Примечательно, что мужчины сталкиваются с гостингом на 4% чаще, чем женщины. В разрезе возраста соискателей чаще других страдают из-за исчезновения работодателя после собеседования молодые респонденты (39% представителей в возрасте от 25 до 34 лет). Начинающие специалисты (от 18 до 24 лет) чаще других сталкиваются с тем, что работодатели перестали отвечать после того, как позвали на собеседование (17% случаев). И в свою очередь каждый десятый (10%) соискатель зрелого возраста (старше 55 лет) сталкивался с тем, что работодатель уже предлагал работу, выставлял оффер и всё равно пропадал (наглядно на диаграмме 2). 


Фото: https://gov-murman.ru

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