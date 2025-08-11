Гострудинспекцией несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством

Комиссией Государственной инспекции труда в Мурманской области завершено расследование несчастного случая, произошедшего в ЗАТО г. Североморск в июле текущего года с работником ООО «Североморская строительная компания».

Мужчина погиб, выбравшись с чердака на крышу пятиэтажного жилого дома и упав с неё.

В ходе расследования комиссией было установлено, что несчастный случай произошёл в выходной день работника и не при исполнении должностных обязанностей.

По итогам расследования несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством. Вместе с тем, в ходе расследования в деятельности общества выявлен ряд нарушений по охране труда: работнику не проведено обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда; не проведён медицинский осмотр, психиатрическое освидетельствование; работник был не в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной защиты.

По факту выявленных нарушений Гострудинспекцией рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457241818%2Fe7dba248b230e4f41d