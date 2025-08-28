Гострудинспекцией в Мурманской области завершено расследование несчастного случая в ООО «Хибины Транс»

Государственным инспектором труда завершено дополнительное расследование несчастного случая, который произошёл в октябре прошлого года с водителем грузового автомобиля ООО «Хибины Транс».

В ходе расследования установлено, что водитель «КАМАЗа» перевозил грузы между цехами одного из промышленных предприятий. Подъехав к воротам цеха и не заглушив двигатель, водитель поставил автомобиль на стояночный тормоз и вылез из кабины для предъявления документов на посту охраны, чтобы въехать на территорию. Неожиданно произошло растормаживание задних колес, автомобиль начал самопроизвольное движение и прижал водителя к воротам, придавив его руку в районе локтевого сустава. Исход случая классифицирован как лёгкий.

Инспекцией было установлено, что несчастный случай произошёл по следующим причинам: неудовлетворительная организация производства работ - недостаточный технический контроль за состоянием транспортного средства, выпущенного на линию; недостатки в обучении - работодатель не провёл обязательное обучение и проверку знаний требований охраны труда пострадавшего работника; нарушение правил безопасности - не были приняты достаточные меры для исключения самопроизвольного движения автомобиля при остановке.

Также в ходе расследования выявлены дополнительные нарушения: не проведены обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, в том числе психиатрическое освидетельствование; не проведена специальная оценка условий труда на рабочем месте; работник был не в полном объёме обеспечен средствами индивидуальной защиты.

«По факту выявленных нарушений рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности», - сообщил руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

