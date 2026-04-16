Гострудинспекцией завершено расследование смертельного несчастного случая с работником предприятия

Госинспекцией труда в Мурманской области завершено расследование смертельного несчастного случая, происшедшего в июне 2023 года с работником ООО «Ловозерский ГОК».

Ранее было установлено, что в нарушение требований трудового законодательства извещение о несчастном случае в сроки, предусмотренные ч. 1 ст. 228.1 ТК РФ, работодателем в Государственную инспекцию труда не направлялось, расследование не проводилось.

Установлено, что погибший осуществлял трудовую деятельность вахтовым методом. Тело работника было обнаружено без признаков жизни на территории общежития.

По итогам проведенного расследования, с учётом всех установленных обстоятельств и причин происшествия, несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством.

Государственная инспекция труда напоминает: сокрытие несчастных случаев недопустимо, это нарушение закона. Каждое происшествие должно быть расследовано.

