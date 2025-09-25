Гострудинспекция находит на предприятиях Мурманской области нарушения ТК РФ и привлекает руководителей к ответственности

В ходе внеплановой проверки, проведенной в отношении АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», государственным инспектором труда были выявлены нарушения требований законодательства, предусмотренных статьями 214 и 220 Трудового кодекса РФ (допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без проведения периодического медицинского осмотра).

По факту указанных нарушений общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ, в виде административного штрафа.

А в ходе внеплановой проверки, проведенной в отношении АО «Арктик Флот», государственным инспектором труда были выявлены нарушения требований законодательства, предусмотренных статьями 214 и 219 Трудового кодекса РФ, а именно - допуск работников к исполнению трудовых обязанностей без прохождения инструктажа на рабочем месте.

По факту указанных нарушений общество привлечено к административной ответственности, предусмотренной частью 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ, в виде административного штрафа.

