Гострудинспекция в Мурманской области фиксирует большое количество нарушений в сфере охраны труда

Всего за 10 месяцев с начала текущего года государственными инспекторами труда составлено 664 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа, том числе в отношении: 472 - должностных лиц, 7 - лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 185 - юридических лиц. Вынесено постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на сумму более 10,8 млн рублей.

Из общего числа вынесенных постановлений: 94 - за нарушение требований охраны труда (ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ), 14 - за нарушение порядка проведения (непроведение) СОУТ (ч. 2 ст. 5.27.1. КоАП РФ), 78 - за непроведение обучения и инструктирования работников по охране труда, непроведения медицинских осмотров (ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ), 34 - за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты (ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ), 13 - за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ), 23 - за уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ), 30 - за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, предусмотренного трудовым законодательством (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ), 378 - за нарушение законодательства об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования порядка и сроков представления сведений (документов) (ст. 15.33.2 КоАП РФ).

«Приведенные цифры – не просто статистика, а индикатор системных проблем. Мы фиксируем большое количество нарушений в сфере охраны труда, что создаёт прямую угрозу жизни и здоровью людей, - прокомментировал руководитель Гострудинспекции в Мурманской области Юрий Дмитриев. -Призываем всех руководителей провести внутренний аудит и устранить недочёты до того, как это сделают наши инспекторы. Наша общая задача - обеспечить правопорядок в сфере труда».

