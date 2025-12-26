Гострудинспекция в Мурманской области напоминает трудовые права для Деда Мороза!

Пока Дедушка Мороз готовит сани и проверяет список подарков, Гострудинспекция в Мурманской области проверяет, как соблюдаются его трудовые права. Ведь даже волшебник должен работать в достойных условиях!

Итак, напоминаем работодателям (и всем нам):

Трудовой договор. Даже если сотрудник прилетает на волшебных санях и имеет вековой стаж, трудовой договор - обязателен! В нём должен быть прописан характер работы: разъездной, с особым климатическим режимом (Крайний Север и высота).

График работы. Ночь с 31 декабря на 1 января - это сверхурочная работа! Она должна быть оплачена в двойном размере или компенсирована дополнительным отдыхом. А ведь у него ещё и командировка по всему миру!

Охрана труда. Обязательная выдача специальной одежды: тёплый полушубок, валенки, рукавицы. Сантехосмотр и страховка для транспортного средства (сани воздушные). Регулярные медосмотры (северянину и в возрасте - особенно важно).

Оплата труда. Зарплата должна приходить вовремя, без задержек, 13-я зарплата (или мешок подарков) - по итогам года обязательна!

Отпуск. После такого аврала - длительный, восстановительный отпуск. Летом, например. Или в январе, на горящих путёвках. Это право гарантировано ТК РФ.

Несовершеннолетние помощники. Работа эльфов и снегурочек должна быть лёгкой, не нарушать их развитие и учебный процесс. И только с согласия родителей!

Дорогие работники! Даже если вы, как Дед Мороз, безмерно преданы своему делу, помните о своих правах:

- право на своевременную зарплату,

- право на отдых,

- право на безопасные условия труда,

- право отказываться от опасной для жизни работы.

Пусть праздники будут радостными, а труд - всегда безопасным и достойно оплачиваемым!

С наступающим Новым годом от коллектива Гострудинспекции в Мурманской области!