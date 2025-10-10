Гострудинспекция в Мурманской области после расследования несчастного случая решает вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности

«Комиссия с участием государственного инспектора труда завершила расследование тяжелого несчастного случая, произошедшего в сентябре текущего года с работником ООО «Инарктика Северо-Запад», - сообщил руководитель Инспекции труда Юрий Дмитриев.

Как сообщает ведомство, в ходе работ по сварке днища лодки пострадавший попытался спуститься с корпуса судна, используя в качестве опоры пенопластовый куб. В результате он оступился и упал, получив тяжёлую травму.

Комиссия, проводившая расследование, установила, что причиной происшествия стали грубые нарушения требований охраны труда: несовершенство технологического процесса. На предприятии отсутствовала технологическая карта или иная документация, регламентирующая безопасный порядок выполнения работ. Для их проведения использовалось неподходящее оборудование и материалы. Отмечаются и системные недостатки в обучении - работник был допущен к работе без прохождения обязательного обучения и проверки знаний по охране труда, что не обеспечило его безопасности при выполнении должностных обязанностей.

Кроме того, работодатель нарушил установленный порядок извещения о произошедшем несчастном случае.

По факту выявленных нарушений надзорное ведомство решает вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

