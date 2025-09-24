В столице Заполярья пройдёт региональная туристическая выставка «MURMANSK.TRAVEL Market»В Мурманске стартует юбилейный Всероссийский литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй»
Гострудинспекция в Мурманской области принимает участие в расследовании нескольких несчастных случаев

Первое извещение о несчастном случае, произошедшем в пятницу, 19 сентября, получено от ООО «Институт Гипроникель».

При выполнении работ в цехе электролиза никеля на площадке АО «Кольская ГМК» в Мончегорске работник почувствовал ухудшение самочувствия - боль в области сердца. Прибывшая бригада скорой медицинской помощи после проведения реанимационных действий констатировала смерть работника.

Второе извещение о смертельном несчастном случае, произошедшем в этот же день, получено от ООО «Скадар».

Находясь на борту танкера «Нордстраум», при переходе его из порта г. Санкт-Петербург в порт посёлка Усть-Луга, пострадавший был обнаружен в своей каюте без признаков жизни.

«Обстоятельства и причины данных происшествий подлежат расследованию комиссиями с участием государственного инспектора труда», - сообщил руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

А ранее, в результате проведенного дополнительного расследования несчастного случая, произошедшего в мае текущего года с лаборантом Мурманского областного краеведческого музея (работник получил травмы легкой степени тяжести), были выявлены нарушения требований охраны труда, в том числе допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обучения требованиям охраны труда и проверки знаний.

На сегодняшний день учреждение привлечено к административной ответственности по частям 1 и 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

Государственная инспекция напоминает, что соблюдение требований охраны труда - прямая обязанность каждого работодателя. Как и Правила дорожного движения, Правила охраны труда написаны кровью. Пренебрежение безопасностью жизни и здоровья работников недопустимы.

 

 

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457241961%2F0ab23202567f5afa20

