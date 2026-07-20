Гострудинспекция в Мурманской области привлекла к ответственности за нарушения при проведении специальная оценка условий труда

В ходе проверки, проведенной совместно с органами прокуратуры, в АО «Ковдорский ГОК» выявлены нарушения при оформлении результатов специальная оценка условий труда (СОУТ), отсутствие необходимых исследований по отдельным производственным факторам, а также несоблюдение установленного порядка ознакомления работников с результатами СОУТ.

По результатам рассмотрения дела виновное должностное лицо предприятия привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ с назначением административного штрафа.

Руководитель Инспекции труда Юрий Дмитриев прокомментировал: «Специальная оценка условий труда - один из ключевых инструментов обеспечения безопасных условий труда. Нарушения в ходе её проведения напрямую затрагивают интересы работников, лишая их законных гарантий и компенсаций. Поэтому для работодателя крайне важно подходить к этому процессу с максимальной ответственностью, привлекать компетентных экспертов и тщательно контролировать каждый этап оценочных процедур».

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