Гострудинспекция в Мурманской области ведёт постоянный контроль соблюдения работодателями требований законодательства в сфере оплаты труда

- В рамках реализации полномочий по защите трудовых прав граждан Гострудинспекция в Мурманской области осуществляет постоянный мониторинг и контроль соблюдения работодателями требований законодательства в сфере оплаты труда, - сообщил руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев.

По информации, поступившей в адрес инспекции 10 декабря 2025 года, задолженность по заработной плате перед работниками АО «195 РЗ РАВ» за июль-ноябрь 2025 года  (общей суммой более 20 млн рублей) погашена, что подтверждается представленными работодателем платёжными поручениями.

В Государственную инспекцию труда в Мурманской области поступило и обращение бывшего работника - слесаря-ремонтника ОАО Агрофирма «Индустрия» (г. Апатиты) по вопросу несогласия с действиями работодателя в части невыплаты расчёта при увольнении.

После взаимодействия с инспекцией работодателем выплачен работнику расчёт при увольнении, включая компенсацию за неиспользованный отпуск, в сумме более 132 тысяч рублей.

В Государственную инспекцию труда в Мурманской области обратился работник Кировского филиала АО «Апатит». Заявитель был несогласен с действиями работодателя в части произведенных удержаний из заработной платы.

После взаимодействия инспекции труда с предприятием, и в связи с решением о необоснованности произведенных удержаний, работнику была выплачена сумма в размере 90 тысяч рублей.

- По результатам рассмотрения обращений в адрес организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, - сообщила заместитель руководителя ГИТ Анастасия Подобедова.

 

 

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
