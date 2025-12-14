Гострудинспекция в Мурманской области ведёт постоянный контроль соблюдения работодателями требований законодательства в сфере оплаты труда

- В рамках реализации полномочий по защите трудовых прав граждан Гострудинспекция в Мурманской области осуществляет постоянный мониторинг и контроль соблюдения работодателями требований законодательства в сфере оплаты труда, - сообщил руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев.

По информации, поступившей в адрес инспекции 10 декабря 2025 года, задолженность по заработной плате перед работниками АО «195 РЗ РАВ» за июль-ноябрь 2025 года (общей суммой более 20 млн рублей) погашена, что подтверждается представленными работодателем платёжными поручениями.

В Государственную инспекцию труда в Мурманской области поступило и обращение бывшего работника - слесаря-ремонтника ОАО Агрофирма «Индустрия» (г. Апатиты) по вопросу несогласия с действиями работодателя в части невыплаты расчёта при увольнении.

После взаимодействия с инспекцией работодателем выплачен работнику расчёт при увольнении, включая компенсацию за неиспользованный отпуск, в сумме более 132 тысяч рублей.

В Государственную инспекцию труда в Мурманской области обратился работник Кировского филиала АО «Апатит». Заявитель был несогласен с действиями работодателя в части произведенных удержаний из заработной платы.

После взаимодействия инспекции труда с предприятием, и в связи с решением о необоснованности произведенных удержаний, работнику была выплачена сумма в размере 90 тысяч рублей.

- По результатам рассмотрения обращений в адрес организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, - сообщила заместитель руководителя ГИТ Анастасия Подобедова.

