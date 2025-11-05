Гострудинспекция в Мурманской области завершила расследование двух несчастных случаев на производстве

Комиссией с участием государственного инспектора Гострудинспекции в Мурманской области завершено расследование несчастного случая, произошедшего в октябре текущего года с дежурным электромонтёром по ремонту электрооборудования АО «Мурманэнергосбыт».

При передвижении по территории котельной «Северная» работник почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал с высоты собственного роста, в результате чего получил травмы тяжелой степени тяжести.

Поскольку событие произошло на территории работодателя в рабочее время, при передвижении по территории по поручению работодателя к месту выполнения работ, обусловленных должностной инструкцией, несчастный случай квалифицирован комиссией как связанный с производством.

Гострудинспекцией в Мурманской области завершено расследование и несчастного случая, произошедшего на борту судна. В сентябре этого года Гострудинспекцией в Мурманской области от ООО «Скадар» было получено извещение о смертельном несчастном случае, произошедшем на борту танкера при переходе его из порта г. Санкт-Петербург в порт посёлка Усть-Луга. Пострадавший был обнаружен в своей каюте без признаков жизни.

На сегодняшний день работа комиссии по расследованию несчастного случая завершена. Поскольку причиной трагедии явилось заболевание, принято решение о квалификации несчастного случая как не связанного с производством.

Вместе с тем, в ходе расследования зафиксированы нарушения: работнику не проведено обучение и проверка знаний по оказанию первой помощи пострадавшим (предусмотрено постановлением правительства РФ от 24.12.2021 №2464); работник был не в полном объёме обеспечен средствами индивидуальной защиты.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242141%2Fd334f7e4d9bed3b541