Гострудинспекция выясняет причины смертельных несчастных случаев

Извещение о несчастном случае, произошедшем в минувшие выходные, поступило в Государственную инспекцию труда в Мурманской области из ООО «Дары Артемиды» (организация зарегистрирована в Ленинградской области).

Согласно полученной информации, утром 14.06.2025 сборщик-комплектовщик обособленного подразделения Мурманска был обнаружен коллегами в помещении для переодевания сотрудников склада без признаков дыхания и сердцебиения. Прибывшая бригада Скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

«Обстоятельства и причины происшествия подлежат расследованию с участием государственного инспектора труда», - сообщил руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев.

Руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев сообщил, что Гострудинспекцией в Мурманской области зафиксирован несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в минувшие выходные с охранником ООО «Мурманское охранное предприятие.

Согласно полученной информации, вечером 14.06.2025 при проведении проверки поста охраны территории одного из объектов ЦСКМС п. Белокаменка мобильная группа обнаружила сотрудника охраны в предобморочном состоянии. Для оперативного оказания первой помощи пострадавший был доставлен в медпункт медицинской организации, однако, несмотря на экстренные реанимационные мероприятия, положительные изменения состояния здоровья отсутствовали, работник умер.

Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, предусмотренного ТК РФ, специальной комиссией с участием государственного инспектора труда.

По итогам расследования, несчастного случая, произошедшего в мае 2025 года с электросварщиком ручной сварки АО «Трест Гидромонтаж», учитывая, что причиной смерти работника явилось общее заболевание, несчастный случай квалифицирован комиссией как не связанный с производством. Дополнительно в ходе расследования было установлено, что работнику не организовано в установленном порядке проведение периодического медицинского осмотра, также работник не был обеспечен СИЗ в полном объёме.

По факту выявленных нарушений Гострудинспекцией в Мурманской области возбуждено дело об административном правонарушении.

Гострудинспекцией в Мурманской области вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении ООО «БЕЛОМОР ФИШ ТРЕЙД».

Согласно ч. 1 ст. 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации, при групповом несчастном случае (два человека и более), тяжёлом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель в течение суток был обязан направить извещение по установленной форме в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (в государственную инспекцию труда), по месту происшедшего несчастного случая.

За нарушение срока направления извещения о смертельном несчастном случае общество привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.