Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 днейВ Мурманске на улице Ленинградской найдены рельсы 1915 года
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.06.25 13:00

Гострудинспекция выясняет причины смертельных несчастных случаев

Извещение о несчастном случае, произошедшем в минувшие выходные, поступило в Государственную инспекцию труда в Мурманской области из ООО «Дары Артемиды» (организация зарегистрирована в Ленинградской области).

Согласно полученной информации, утром 14.06.2025 сборщик-комплектовщик обособленного подразделения Мурманска был обнаружен коллегами в помещении для переодевания сотрудников склада без признаков дыхания и сердцебиения. Прибывшая бригада Скорой помощи констатировала смерть пострадавшего.

«Обстоятельства и причины происшествия подлежат расследованию с участием государственного инспектора труда», - сообщил руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев.

Руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев сообщил, что Гострудинспекцией в Мурманской области зафиксирован несчастный случай со смертельным исходом, произошедший в минувшие выходные с охранником ООО «Мурманское охранное предприятие.

Согласно полученной информации, вечером 14.06.2025 при проведении проверки поста охраны территории одного из объектов ЦСКМС п. Белокаменка мобильная группа обнаружила сотрудника охраны в предобморочном состоянии. Для оперативного оказания первой помощи пострадавший был доставлен в медпункт медицинской организации, однако, несмотря на экстренные реанимационные мероприятия, положительные изменения состояния здоровья отсутствовали, работник умер.

Обстоятельства и причины данного происшествия будут установлены в ходе расследования, предусмотренного ТК РФ, специальной комиссией с участием государственного инспектора труда.

По итогам расследования, несчастного случая, произошедшего в мае 2025 года с электросварщиком ручной сварки АО «Трест Гидромонтаж», учитывая, что причиной смерти работника явилось общее заболевание, несчастный случай квалифицирован комиссией как не связанный с производством. Дополнительно в ходе расследования было установлено, что работнику не организовано в установленном порядке проведение периодического медицинского осмотра, также работник не был обеспечен СИЗ в полном объёме.

По факту выявленных нарушений Гострудинспекцией в Мурманской области возбуждено дело об административном правонарушении.

Гострудинспекцией в Мурманской области вынесено постановление о назначении административного наказания в отношении ООО «БЕЛОМОР ФИШ ТРЕЙД».

Согласно ч. 1 ст. 228.1 Трудового кодекса Российской Федерации, при групповом несчастном случае (два человека и более), тяжёлом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом работодатель в течение суток был обязан направить извещение по установленной форме в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (в государственную инспекцию труда), по месту происшедшего несчастного случая.

За нарушение срока направления извещения о смертельном несчастном случае общество привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

VtcnysQ51
16.06.25 13:32
А как же наше святое - "На Севере - Жить!"???
Комментарий к новости:На оперативном совещании губернатор Андрей Чибис сообщил о кадровых изменениях
Жора
12.06.25 14:52
Заклеймим же позором наймитов прогнившего запада! Долой предателей!
Комментарий к новости:Ба, знакомые все лица! Путь релоканта Евгения Гомана – от спектакля «Мурманск 4145» до «Девушки на мосту»
Елена
12.06.25 12:25
Когда заработает личный кабинет? Нет возможности гражданскому персоналу увидеть свой расчетный лист, который по закону работодатель обязан предоставить. Если сайт не работает, нужно найти способ предо
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
-Правовая консультация (18+)«Война войной, а обед — по расписанию!», или Может ли работодатель лишить вас обеденного перерыва?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире15:25«Декоративный огород». Познавательная программа (12+)16:20«Братушка». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжь — за доллары, старшее поколение — за рубли-PRO Валюту (16+)Курс доллара США снижается к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Специалисты филиала ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада выполнят тепловизионное обследование подстанции 330 кВ «Мурманская»-PRO ЖКХ (18+)Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 дней-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Не прошло и три года: в Госдуме собираются перенести дату оплаты услуг ЖКХ на 5 дней
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»