Госучреждение «Мурманскавтодор» планирует обследовать 13 мостовых сооружений на дорогах региона
Компания «Мурманскавтодор» заключил государственный контракт по обследованию мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Мурманской области в 2022 году.
В рамках контракта планируется обследовать 13 мостовых сооружений на автодорогах Мурманской области:
– автомобильная дорога Кировск – Коашва;
– автомобильная дорога Заполярный – Сальмиярви;
– автоподъезд к населенному пункту Высокий;
– автомобильная дорога Умба – Кандалакша;
– автоподъезд к городу Заозёрск;
– объездная автомобильная дорога г. Кандалакша;
– автомобильная дорога Североморск – Североморск-3.
Контрактом предусмотрено выполнение работ в срок до конца сентября 2022 года, сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области.
Фото: https://fishki.net/auto/157299-obsledovanie-i-ispytanie-mostov-23-foto.html