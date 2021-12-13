Государственная Дума планирует снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В понедельник на Совете Государственной Думы обсудим вопрос снятия с повестки рассмотрения этого законопроекта», — отметил спикер.

Как пишет www.pnp.ru, Вячеслав Володин напомнил, что Президент России Владимир Путин ранее подчеркнул, что опрометчивые решения в вопросах введения QR-кодов недопустимы и что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для россиян.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с правительством на основе учёта мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — пояснил Вячеслав Володин.

При этом законопроект о QR-кодах на транспорте просто перенесут на более позднее время, но от планов сделать его законом правительство пока не отказывается и из Думы не отзывает. Это стало понятно после заседания фракции «Единая Россия» с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, которая дала ответы на некоторые вопросы, которые беспокоят многих россиян.