Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях

Законопроект был внесён в нижнюю палату Федерального собрания Мурманской областной Думой. Он даёт право Минстрою РФ утверждать порядок введения нормативов потерь горячей, питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при производстве и транспортировке.

По мнению законодателей, закон позволит восполнить пробел в регулировании установления тарифов для водоснабжающих организаций. Если для теплоснабжающих организаций вопросы, связанные с технологическими потерями теплоэнергии и теплоносителя урегулированы, то для водоканалов этого предусмотрено не было. Таким образом, тарифные комитеты сегодня вынуждены включать в тариф не нормативы, а фактические потери этих компаний.

- Наше предложение свелось к тому, чтобы тарифы сделать максимально прозрачными, чтобы учитывались потери воды по нормативу, также как для теплоснабжающих предприятий, - отметил спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой. - Это приведёт к тому, что побудит водоканалы работать более эффективно и безопасно. Переход к формированию тарифов по-новому будет постепенным, поэтому изменений в платежах граждан сразу после принятия закона ожидать не стоит. Мы рассчитываем, что принятый закон, прежде всего, отразится на качестве и бесперебойности услуг водоснабжения.