Государственная Дума РФ приняла в первом чтении поправки в закон, касающиеся прибрежного рыболовства

16 февраля депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации в первом чтении приняли поправки в закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Документ был принят 20 декабря 2004 года, в нем было прописано определение прибрежного рыболовства, но не была закреплена норма, которая дает понимание – какую продукцию допускается производить на судах именно прибрежного рыболовства. Это стало основанием для внесения с октября 2020 года Пограничным управлением ФСБ России по западному арктическому району в акты осмотра судов прибрежного промысла, доставляющих в Мурманск потрошенную, без головы, охлажденную рыбу, записей о наличии признаков нарушения закона в виде производства на борту рыбной продукции.

По оценке специалистов рыбохозяйственного комплекса Мурманской области, сложившая ситуация негативно отразилась на отрасли: привела к прекращению деятельности отдельных рыбодобывающих компаний и недоосвоению в 2020 году квот по треске и пикше, а в дальнейшем – сокращению их на 2021 год.

Кроме того, в 2020 году прибрежным промыслом занимались 30 пользователей (компаний) Мурманской области, в 2021 году заявилась только 21 компания.

В целях разрешения сложившейся ситуации, инициативная группа внесла в Государственную Думу проект закона «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части регулирования прибрежного рыболовства».

Суть законодательной инициативы – позволить прибрежникам производить первичную обработку рыбы (потрошение, обезкровливание и пр.) в целях сохранении рыбы и ее доставки на берег в охлажденном виде.

«Мы упорно добивались этих изменений. Они помогут перезапустить прибрежный лов в Мурманской области! Благодарю коллег в федеральном правительстве и лично вице-премьера Викторию Абрамченко и сенатора Константина Долгова за активное участие в решении острой проблемы», – подчеркнул глава региона Андрей Чибис.

«Уверен, что это поможет компаниям наладить устойчивый промысел и сбыт. И сделать еще один шаг к насыщению заполярного рынка свежей и доступной рыбной продукцией», – отметил заместитель губернатора Мурманской области Дмитрий Филиппов.