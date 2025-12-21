Государственная инспекция труда контролирует расследование группового несчастного случая

Государственной инспекцией труда в Мурманской области получено и зарегистрировано извещение о групповом несчастном случае, произошедшем с работниками ГОКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области».

Происшествие случилось 16 декабря в районе 1375 километра федеральной трассы Р-21 «Кола». Два сотрудника учреждения следовали на служебном автомобиле ГАЗ-2217 по служебному заданию. В пути произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого оба работника получили травмы.

По предварительной информации, непосредственно на месте ДТП пострадавшие за медицинской помощью не обращались и отказались от предложенной госпитализации. Они продолжили путь к месту назначения на попутном транспорте. Однако позднее, в связи с ухудшением самочувствия, оба работника были вынуждены обратиться в медицинское учреждение, где им был установлен диагноз и открыты листки временной нетрудоспособности.

В настоящее время Гострудинспекция осуществляет контроль за проведением расследования данного несчастного случая в соответствии с требованиями ТК РФ. Целью расследования является установление обстоятельств и причин происшествия, включая вопросы соблюдения требований охраны труда и обеспечения безопасности при служебных поездках.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242324%2Fca5fbf9829dd7c75e7