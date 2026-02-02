Государственная инспекция труда при расследовании несчастного случая выявила, что у водителя не был пройден медосмотр

На прошлой неделе Государственной инспекцией труда в Мурманской области было получено извещение о несчастном случае с работником Ковдорской ЦРБ - филиала ГОБУЗ «МОКБ им. Баяндина». В момент трагедии пострадавший водитель находился за рулем автомобиля «Лада Гранта», в результате ДТП он погиб.

- Государственный инспектор труда входит в состав комиссии по расследованию данного происшествия, как несчастного случая, потенциально связанного с производством, - сообщил руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

Также комиссией с участием государственного инспектора труда завершено расследование группового несчастного случая, произошедшего в декабре прошлого года с сотрудниками УФПС Мурманской области - водителем и начальником отделения почтовой связи.

Инцидент произошёл при возвращении на служебном автомобиле в отделение связи города Кола. На 1375 километре автодороги Р-21 «Кола» автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с другой машиной. В результате аварии оба работника почты получили травмы, одна из которых квалифицирована как тяжёлая, вторая – как лёгкой степени тяжести.

По итогам расследования прямой причиной происшествия стало дорожно-транспортное происшествие. Вопрос об установлении виновных лиц находится в компетенции правоохранительных органов.

Однако в ходе расследования комиссией были выявлены отдельные нарушения трудового законодательства. В частности, установлено, что водитель был допущен к управлению транспортным средством без обязательного периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования. В связи с этим по факту данного нарушения Государственная инспекция труда решает вопрос о привлечении виновных к административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/