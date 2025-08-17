Наш удивительный мир: бразильский биолог создаёт рай для птиц, а швейцарская компания создала гуманоидного робота, который помогает людямМурманская область представлена на всероссийском гастрономическом фестивале в Москве
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.08.25 11:00

Государственная инспекция труда привлекает к административной ответственности нерадивых руководителей

Как сообщает Государственная инспекция труда, в ходе ранее проведенного расследования несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в апреле текущего года со стропальщиком ООО «Инфотек Норд», Гострудинспекцией были выявлены различные нарушения требований охраны труда, в том числе допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения стажировки.

По факту выявленных нарушений общество привлечено к административной ответственности по частям 1 и 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

В июне текущего года в соответствии с утвержденным планом проверок на 2025 год Гострудинспекцией в Мурманской области была проведена плановая выездная проверка в отношении ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат».

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектором зафиксированы нарушения обязательных требований, предусмотренных ст. 221 ТК РФ, в части необеспечения работников средствами индивидуальной защиты, отнесенных к повышенному классу защиты.

По результатам проверки предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде административного штрафа.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457241840%2F5831c1ef6bacf410e2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире21:30«Аэронавты». Художественный фильм (16+)23:25Михаил БубликКонцертная программа «40 000 верст» (16+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Выбирай: топ лучших вакансий в крупнейших городах России-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 65 копеек, доллар подрос почти на 26 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Коммунальные страдания на улице Героев Рыбачьего, или Управляющая компания «Северная цитадель» в глухой обороне-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»