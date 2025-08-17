Государственная инспекция труда привлекает к административной ответственности нерадивых руководителей

Как сообщает Государственная инспекция труда, в ходе ранее проведенного расследования несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего в апреле текущего года со стропальщиком ООО «Инфотек Норд», Гострудинспекцией были выявлены различные нарушения требований охраны труда, в том числе допуск работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения стажировки.

По факту выявленных нарушений общество привлечено к административной ответственности по частям 1 и 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ.

В июне текущего года в соответствии с утвержденным планом проверок на 2025 год Гострудинспекцией в Мурманской области была проведена плановая выездная проверка в отношении ООО «Ловозерский горно-обогатительный комбинат».

В ходе контрольного (надзорного) мероприятия инспектором зафиксированы нарушения обязательных требований, предусмотренных ст. 221 ТК РФ, в части необеспечения работников средствами индивидуальной защиты, отнесенных к повышенному классу защиты.

По результатам проверки предприятие привлечено к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ в виде административного штрафа.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457241840%2F5831c1ef6bacf410e2