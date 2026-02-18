Государственная инспекция труда в Мурманской области разбирается в причинах несчастного случая на судне ООО «РК Заря» и смерти механика-наладчика ООО «Робинзон»

16 февраля извещение о несчастном случае, произошедшем на прошлой неделе на борту судна, стоявшего у причала в п. Минькино, поступило в Государственную инспекцию труда в Мурманской области из ООО «РК Заря».

Как сообщает пресс-служба инспекции, второй механик, находясь на вахте, получил отравление аммиаком. Бригадой Скорой помощи пострадавший был госпитализирован в больницу.

- Учитывая, что повреждения здоровья соответствуют тяжёлой степени тяжести, расследование проводится с участием государственного инспектора труда, - сообщил руководитель надзорного ведомства Юрий Дмитриев.

Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

А вчера в Гострудинспекцию в Мурманской области поступило сообщение о несчастном случае из ООО «Робинзон». Согласно полученной информации, на борту рыбопромыслового судна, стоящего у причала Мурманской судоверфи, в своей каюте был обнаружен механик-наладчик без признаков жизни.

- Государственный инспектор труда принимает участие в комиссии по расследованию несчастного случая, - сообщил руководитель ГИТ Юрий Дмитриев.

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242539%2Fea12ff30f95a4aef27