Государственная программа «Финансы» рассмотрена профильным комитетом регионального парламента

На заседании комитета по бюджету финансам и налогам Мурманской областной Думы руководитель регионального минфина Михаил Селезнев представил государственную программу Мурманской области «Финансы» на 2021-2025 годы.

Целью госпрограммы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы региона.

По итогам реализации госпрограммы «Финансы» ожидается повышение качества управления региональными и муниципальными финансами Мурманской области, сохранение достигнутого умеренно высокого уровня кредитного рейтинга, обеспечение прозрачности и открытости бюджетных данных, совершенствование внутреннего государственного финансового контроля, а также контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе и повышения эффективности закупочных процедур в бюджетной сфере.

Всего на реализацию государственной программы «Финансы» за 5 лет планируется направить 35,4 млрд рублей, их них в 2021 году предусмотрены расходы в объеме 7,1 млрд рублей. Михаил Селезнев подчеркнул, что более 88% от объёма средств по госпрограмме составляют межбюджетные трансферты местным бюджетам.

«В рамках второй подпрограммы в 2021 году на финансовую поддержку муниципальных образований Мурманской области планируется направить 6,3 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд рублей за счёт средств федерального бюджета», – отметил руководитель регионального Минфина.

Депутаты обратили внимание на положительную динамику увеличения межбюджетных трансфертов муниципалитетам, направленным на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, а также снижение расходов на обслуживание государственного долга региона.

Как сообщает региональное Министерство финансов, ознакомиться с документом можно на официальном сайте министерства финансов Мурманской области.