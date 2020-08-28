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Мурманская область. Арктика (16+)28.08.20 12:45

Государственная жилищная инспекция Мурманской области опубликовала рейтинг управляющих организаций области за первое полугодие 2020 года

Государственная жилищная инспекция Мурманской области опубликовала рейтинг 186 управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами в регионе. Анализ показателей работы управляющих организаций был проведён за первое полугодие 2020 года.

Основными критериями оценок стали количество поступивших обращений граждан, проведенных проверок, неисполненных предписаний областной Госжилинспекции, возбужденных дел об административных правонарушениях и наличие постановлений о привлечении к административной ответственности.

Как отметили в Государственной жилищной инспекции Мурманской области, наблюдается повышенная заинтересованность собственников жилья к деятельности выбранных ими управляющих компаний. По сравнению с рейтингом за первый квартал текущего года отмечается положительная динамика исполнения организациями своих обязанностей по вверенным в обслуживание домам.

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