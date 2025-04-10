Государственному архиву Мурманской области – 103 года

От имени депутатов регионального парламента коллектив организации с праздником поздравил Михаил Белошеев.

- Архивное дело – это уникальная профессия, которая требует особого склада характера, сосредоточенности, внимания к деталям и аккуратности, - отметил парламентарий. - В Государственном архиве Мурманской области работают люди, которые пришли сюда по призванию. Они не только сами с огромным уважением относятся к историческим фактам и документам, но и стремятся привить такие же чувства всем. Особенно это важно в год 80-летия Великой Победы. Ведь документальные свидетельства того времени, сохраненные в архивах, помогают нам защитить историю от фальсификации и искажения.

Депутат поблагодарил сотрудников за открытость, за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Отдельные слова признательности - за помощь северянам, которым для оформления различных документов требуются архивные данные.

В свой день рождения Государственный архив Мурманской области традиционно проводит День открытых дверей с обширной программой. На этот раз жители и гости региона могли побывать на экскурсии «Путешествие по архиву» с посещением архивохранилища и двух лабораторий, а также на презентации фотовыставки «Гагарин. С визитом в Заполярье», посвящённой 60-летию визита первого лётчика-космонавта, принять участие в квизе «Улицы Мурманска» или в мастер–классе «Реставрация документов личного происхождение», послушать лекцию «Древними тропами Кольского края», посмотреть оцифрованный фильм «Терский берег».

Также в рамках Дня открытых дверей проводятся приём и консультирование посетителей архива по вопросам социально-правового характера, организован ряд тематических экспозиций.

Начало архивному делу на Мурмане было положено 10 апреля 1922 года, когда был создан Мурманский губернский отдел Центрального архива РСФСР. В настоящее время Государственный архив Мурманской области является крупнейшим среди архивных учреждений области источником информационных ресурсов по истории Кольского полуострова. Всего на сегодняшний день на хранении находится 977 тысяч дел с середины XVII века (1646 г.) до наших дней.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32287/