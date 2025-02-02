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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.25 18:00

Государственные инспекторы активно участвуют в восстановлении нарушенных трудовых прав северян

В Гострудинспекции в Мурманской области подвели итоги работы в 2024 году. В прошлом Государственной инспекцией труда в Мурманской области было рассмотрено свыше 2100 письменных обращений северян. На «горячую линию» по вопросам соблюдения трудовых прав поступило более полутора тысяч звонков.

Государственные инспекторы в качестве специалистов совместно с прокуратурой и другими контрольными органами, а также судами участвовали в восстановлении нарушенных трудовых прав граждан. Заключения были выданы более чем в 280 таких случаях.

«В случаях, когда есть угроза причинения вреда жизни и здоровью работников, проводятся незамедлительные выездные проверки», - отмечает руководитель Гострудинспекции Юрий Дмитриев.

В прошлом году таких проверок проведено 26. Кроме того, инспекторы совершили 144 профилактических визита, в том числе с выдачей обязательных для исполнения требований. Так, было выдано 96 предписаний об устранении выявленных нарушений.

В течение года инспекцией было расследовано 115 несчастных случаев, произошедших с работниками на производстве. Это обеспечило пострадавшим северянам получение всех гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством, включая выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве.

Если вы считаете, что ваши трудовые права нарушены, обратиться в Государственную инспекцию труда можно лично (г. Мурманск, ул. Капитана Буркова,  36), почтовым отправлением, а также дистанционно - через сервис «Сообщить о проблеме» на портале Онлайнинспекция.рф.

Получить консультацию государственного инспектора труда можно по телефону «горячей линии» 8-800-444-20-28.

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