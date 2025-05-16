Государственные музеи Мурманской области подготовили насыщенную программу к акции «Ночь музеев»

17 и 18 мая музеи Мурманской области примут участие в ежегодной всероссийской акции «Ночь музеев». В этом году заглавная тема мероприятия — «Герои», а сама акция приурочена к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Областные музеи подготовили разнообразные активности для северян всех возрастов. Так, в Мурманском областном краеведческом музее с 18.00 до 24.00 гостей ждёт насыщенная программа. Здесь посетители узнают о героях Заполярья в годы войны. Впервые в музее пройдёт арт-медиация — интерактивный формат экскурсии с участием посетителей. Каждый час будут проводиться тематические экскурсии, а также запланированы выступления творческих коллективов. Подробности — на официальной странице музея в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/wall-91580302_24565

Мурманский областной художественный музей приглашает на бесплатные мастер-классы, концерты, викторины, конкурсы и творческие эксперименты в главном здании музея и Культурно-выставочном центре Русского музея. В Доме ремёсел состоится интерактивная программа, концерты «Северная станица» и «Экспромт». Вход на все выставки во всех зданиях музея в этот вечер будет свободным. Подробнее о программе — на сайте учреждения: https://artmmuseum.ru/

Кроме того, акция состоится и в муниципальных музеях Кольского Заполярья. В Кировске историко-краеведческий музей проведёт мастер-классы и кинопоказы. В Печенгском историко-краеведческом музее представят макеты Кольской сверхглубокой скважины, а также состоится презентация книг специалистов учреждения.

В Мончегорске в Музее цветного камня, помимо традиционных экскурсий и кинопоказов, откроют новую экспозицию. Также «Ночь музеев» состоится в учреждениях культуры в Ловозерском и Ковдорском округах, Апатитах, ЗАТО Александровск и других муниципалитетах региона.

О мероприятиях акции «Ночь музеев» можно узнать на официальных сайтах музеев, страницах в социальных сетях и региональном портале «Наш Север» в разделе «Афиша». Также информация доступна на портале «Культура.рф».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/