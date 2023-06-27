Мурманская область. Арктика (16+)27.06.23 17:30
Государственные регистраторы мурманского Росреестра проконсультируют северян по вопросам оформления прав на недвижимость
В четверг, 29 июня, с 10.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию». На вопросы граждан в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество ответят сотрудники отдела государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН.
Телефоны «горячей линии» в Мурманске:
по вопросам государственной регистрации прав 8 (8152) 56-70-01 (доб. 3200, 3201);
по вопросам кадастрового учёта 8 (8152) 56-70-01 (доб. 3215).
Фото: https://gov-murman.ru
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