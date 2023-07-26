Государственные регистраторы мурманского Росреестра проконсультируют северян по вопросам оформления прав на недвижимость

В пятницу, 28 июля, с 10.00 до 13.00 Управление Росреестра по Мурманской области проведёт «горячую линию». На вопросы граждан в сфере кадастрового учёта и регистрации прав на недвижимое имущество ответят сотрудники отдела государственной регистрации недвижимости и ведения ЕГРН.

Телефоны «горячей линии» в Мурманске: по вопросам государственной регистрации прав - 8 (8152) 56-70-01 (доб. 3200, 3202); по вопросам кадастрового учёта - 8 (8152) 56-70-01 (доб. 3215).

Фото: https://gov-murman.ru