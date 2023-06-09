Государственные рыбоводные заводы пополнили водоёмы Мурманской области молодью сига

Специалисты Мурманского филиала Главрыбвода (подведомственный Росрыболовству) выпустили молодь сига в Имандровское водохранилище (река Нива).

Как сообщает пресс-служба Росрыболовства, в зарыблении участвовали сотрудники Умбского рыбоводного завода и Княжегубского рыбоводного завода. Мероприятие организовано для компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания по обязательствам АО «Ковдорский ГОК».

Выпуск проводился с использованием живорыбной машины: через специальный шланг молодь сига отправилась непосредственно в водохранилище.

Фото (пресс-служба «Главрыбвода»/Валентин ЖИГАНОВ): https://vk.com/fish_gov_ru?z=photo-198760157_457239967%2Fwall-198760157_820