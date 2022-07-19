Государственные земельные инспектора выявляют нарушения, связанные с использованием земли не в соответствии с целевым назначением

Росреестр по Мурманской области подвёл итоги осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора) за первое полугодие 2022 года.

В настоящее время основной акцент в работе государственных земельных инспекторов сделан на профилактику правонарушений. Это обусловлено не только действующим с 10 марта 2022 года мораторием на проведение проверок, но и фундаментальной трансформацией контрольной (надзорной) деятельности. Об итогах за полугодие рассказала начальник отдела государственного земельного надзора областного Росреестра Татьяна Швейцер:

- Проводимые в рамках земельного надзора мероприятия направлены на развитие «Национальной системы пространственных данных» и вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков.

За 6 месяцев с начала года инспекторы Управления провели 1769 профилактических мероприятий, в том числе вынесено 876 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

Без взаимодействия с контролируемыми лицами проведено 797 контрольных (надзорных) мероприятий, в результате которых были обследованы земельные участки общей площадью более 4 тысяч гектар. На территории площадью 0,12 тысячи гектар выявлены нарушения, связанные с использованием земли не в соответствии с целевым назначением, видом разрешенного использования либо земля, предназначенная для жилищного или иного строительства, не используется. Владельцам таких участков вынесены предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства.

Обращаем особое внимание землепользователей на то, что земельные участки должны использоваться в соответствии с установленным видом разрешенного использования.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, узнать назначение своего участка можно из правоустанавливающих документов либо из выписки из Единого государственного реестра недвижимости, которую можно заказать в электронном виде на официальных сайтах Росреестра https://rosreestr.gov.ru, Федеральной кадастровой палаты https://spv.kadastr.ru или «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru.

Кроме того, важно помнить, что неиспользование земельного участка в целях строительства в течение срока, установленного законом, влечёт серьёзные риски утраты права на него.

За консультацией по вопросам осуществления федерального государственного земельного контроля (надзора) вы можете обратиться к земельным инспекторам Управления Росреестра по Мурманской области по телефону 8 (8152) 56-70-01.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Мурманской области.